Ancora Cassano: “La Serie A fa schifo. Inter? Ha avuto grandissimo culo a passare”

Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano , ex calciatore, si è scagliato contro il calcio italiano ed è tornato sulla qualificazione di 6 squadre su 7 ai quarti di finale delle competizioni europee: "La Serie A è schifosa, fa cagare. L'unica squadra che mi rende orgoglioso è il Napoli, sta facendo qualcosa di unico con lavoro, idee e con qualcosa che non ho mai visto. E anche il Milan, la Champions è casa sua: ha meritato col Tottenham. Loro hanno meritato e meritano rispetto.

L'Inter è la mia squadra, ma ha giocato male all'andata e malissimo al ritorno, ha avuto gran culo ed è andato avanti. Ha avuto un grandissimo culo giocando malissimo e non meritava. La Roma idem, ha fatto una partita normale davanti ai suoi tifosi, al ritorno un disastro, non meritava assolutamente. La Juve non c'entra niente con l'Europa League, doveva essere al posto del Benfica. La Fiorentina ha giocato contro una squadra mediocre facendo però un buon calcio.

Il calcio italiano non ha ritmo, non ha idee: tanti giornali hanno detto che stiamo ritrovando la fase difensiva, siamo ancora a 10 anni fa, siamo sconfitti e siamo incompetenti. Il calcio meraviglioso lo vediamo da altre parti. Ti va bene un anno, ma alla lunga il calcio non c'entra niente con noi: catenaccio, ritmi bassi e senza idee. Non posso pensare che Roma, Juve e Inter si fanno mettere sotto da squadre meno forti. E' una casualità che abbiamo 6 squadre, il calcio italiano fa schifo", ha concluso.