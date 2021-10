Ventola: “Inter, punti persi. Il rigore per la Juve? Non lo avrei mai dato. Perisic…”

Punti persi. Secondo Nicola Ventola, l'Inter di Simone Inzaghi ha gettato via una grande occasione ieri sera a San Siro contro la Juventus

"Non è stata una partita bellissima. Secondo me, l'Inter doveva chiuderla nel primo tempo. La Juventus lasciava impostare Skriniar e a volte i nerazzurri erano un po' lenti. Se la Juve continua a giocare così, in Champions la vedo male. Il rigore? Episodio discutibile, non li darei mai certi rigori. Sono tre punti persi per l'Inter. Non avrei tolto Calhanoglu in quel momento. Perisic, invece, è stato il migliorare in campo, non ha mai fatto andare Cuadrado".