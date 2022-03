Cassano: “Inter a testa alta, non ho visto un grande gap rispetto al Liverpool”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter dopo il match contro il Liverpool

"Parto con un complimento alla mia squadra del cuore, ha giocato a viso aperto non demeritando contro il Liverpool. Se l'è giocata a viso aperto anche al ritorno. Pensavo ad un gap molto più grande tra Liverpool e Inter, non ho visto un grande gap. Il Liverpool non ha rubato nulla, ha avuto tante occasioni al ritorno, ha preso 3 pali e non è poco ma l'Inter di questo passo, questa sconfitta può servire in ottica campionato ma anche come crescita. Di italiane, è quella che con l'Atalanta mi ha soddisfatto di più in Europa. Sono andati a testa alta, Lautaro ha fatto un grandissimo gol. Bravo Liverpool ma mi è piaciuta l'Inter. Si è deciso tutto nei 10' finali nell'andata".