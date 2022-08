Cassano: “L’Inter a maggio sarà in corsa per giocarsi tutto. Lautaro…”

Sul suo profilo Instagram, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato così la prova dell’Inter contro lo Spezia e non solo

Sul suo profilo Instagram, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato così la prova dell’Inter contro lo Spezia e non solo: “Lo Spezia era molto timoroso, Lautaro continua a fare molto bene. L’Inter è la candidata con Milan e Juve a giocarsi lo scudetto, l’Inter è molto forte. Mi è piaciuta sia alla prima che alla seconda, a maggio ce la troveremo a giocarsi tutto. E poi ha delle alternative come Dzeko e Correa che non tutti si possono permettere”, le sue dichiarazioni.