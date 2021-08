Cassano: “Se Sanchez sta bene Inter ha attacco completo. Se la gioca in Italia e Europa”

L'ex calciatore nerazzurro ha detto la sua sul mercato nerazzurro e sul recupero del cileno. Ha dato la squadra di Inzaghi per favorita

«L'Inter ha la base, difensiva, ma la grande libertà che Simone Inzaghi, da ragazzo intelligente, dà alla squadra è importante. Poi c'è un ragazzo che è andato nel dimenticatoio, ma è un campione, Sanchez. Se sta bene, come attacco la squadra nerazzurra può giocare là davanti come le pare e piace e può giocarsela con tutti in Italia e in Europa», ha sottolineato.

Poi ha aggiunto anche: «La società si è mossa divinamente con gli acquisti. Ha preso Dzeko, ha sostituito Eriksen con Calhanoglu. Ha recuperato un giocatore che ha voluto Conte come Vidal, ha mandato in campo Vecino che con Conte era stato messo in disparte e lui dà il suo contributo. Aspettiamo Sanchez, se sta bene, qualcuno deve fargli posto. Se sta bene lui è un campione con la C maiuscola e gli deve fare posto qualcuno. Secondo me l'Inter è la favorita. Se Correa fa venti gol quest'anno, l'anno prossimo arrivano il Real o Barça. Gli mancano solo quelle reti», ha concluso.