Sanchez alla Pinetina: obiettivo rientro. L’Inter lo aspetta e trattiene Satriano

Il cileno sta cercando di recuperare da un infortunio che lo ha messo ko. Dopo una settimana di fisioterapia a Barcellona è rientrato a Milano

Dopo la vittoria con il Verona Inzaghi ha concesso all'Inter quattro giorni di riposo, complice la pausa per le Nazionali. Sono rimasti a disposizione a Milano solo i tre portieri, Ranocchia, Kolarov, D'Ambrosio, Dimarco Darmian e Gagliardini (ancora infortunato) gli altri sono partiti per rispondere alle convocazioni dei loro rispettivi ct, Sensi compreso. Il centrocampista nerazzurro è stato richiamato dopo essere stato costretto a dare all'ultimo minuto a dire addio all'Europeo per un infortunio. Con lui, ovviamente, Bastoni e Barella.

Anche Vidal ha lasciato Milano per rispondere alla chiamate del Cile. Alla Pinetina è invece rimasto Alexis Sanchez . Sta cercando di recuperare dall'infortunio che lo ha messo ko in questo inizio stagione.

Il calciatore cileno ha svolto alcuni giorni di terapia a Barcellona ed è tornato a Milano da una settimana. Sta meglio e si è dato come obiettivo il rientro post pausa per le Nazionali. Vuole tornare ad essere a disposizione nella gara contro la Sampdoria che si giocherà nel fine settimana tra l'11 e il 12 settembre, la data è ancora da definire. La possibilità che stia meglio per quella data fa sperare i dirigenti interisti che al momento non cercano un altro attaccante sul mercato. E tratterranno anche Satriano nella rosa messa a disposizione di Inzaghi.