Cassano: “Inter, altra cilindrata rispetto alla Lazio. Nei big-match i calciatori…”

"La Lazio ha fatto una buona partita, ha fatto il massimo che poteva. Ha detto bene Sarri, l'Inter ha alzato la cilindrata e ha strappato tre punti meritati, facendo una grande partita. Ma l'Inter è questa, con la Juve è la più forte. 11 partite in 32 partite non è accettabile, mi viene in mente che l'Inter nelle partite importanti e decisive, i giocatori si gestiscono meglio e l'allenatore è poco importante"