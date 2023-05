Cassano: “Spalletti miglior allenatore italiano oggi. Roma-Milan? Partita di m…”

Roma-Milan una partita di m… La Roma ha creato qualcosa di più, ma senza idee, senza identità, sporca. Si sono giocati 104 minuti, 49 effettivi. La Roma è la solita Roma, Mourinho gioca così da quando ha iniziato la carriera. Il Milan da diverse settimane si appoggia sulle sgroppate di Leao, ma bisogna fare qualcosa in più, come dice anche Pioli. Per la Champions serve fare meglio in Serie A, non possono sperare solo in Leao. La Roma ha perso due punti, meritava di vincerla, era in vantaggio a 2 minuti dalla fine. Ma la partita mi è piaciuta 0”.