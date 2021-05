Inter, Cassano: “Inzaghi? Sono contento, dà mentalità europea. Conte? Una domanda”

Le parole dell'ex calciatore: "Il percorso all'Inter di Conte è stato positivo, ma c'è qualcosa che non quadra"

Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano, ex centravanti, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte all'Inter e del futuro dei nerazzurri: "Il percorso all'Inter è stato positivo, ha fatto un buon primo anno e nel secondo ha raggiunto l'obiettivo giocando a modo suo. Se Zhang gli ha detto che la squadra rimane questa con qualche aggiustamento è una roba, ma se gli hanno detto che devono smantellare è un altro. Lui ha avuto problemi ovunque, la domanda che faccio è: vince sì, ma c'è qualcos'altro che si va a sfaldare con le società? Al Chelsea è finita male, alla Juve anche e all'Inter si è sfaldato qualcosa con la società. Questa è la squadra migliore che potesse avere in Italia, non so se c'è altro sotto. C'è un problema: lo status per comprare chi vuoi devi acquistartelo, ce l'hanno in pochi al mondo. Come mai non lo accontentano? Qualcosa non quadra.