CorSera – Inzaghi la scelta migliore per l’Inter. Questo l’obiettivo principale

Il quotidiano sulla scelta dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi

A 24 ore dall'addio di Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno individuato l'allenatore della prossima stagione: Simone Inzaghi. Come sottolinea il Corriere della Sera, Inzaghi è la scelta migliore a disposizione dell’Inter che voleva continuare con un tecnico italiano. "Nei suoi anni alla Lazio ha fatto bene, utilizza lo stesso modulo di Conte, il 3-5-2, anche se declinato in modo diverso. Non sarà facile replicare i meccanismi dell’allenatore che ha riportato l’Inter allo scudetto dopo 11 anni, la scelta di Inzaghi va in qualche modo nel solco della continuità tecnica".