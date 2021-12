Cassano: “L’Inter fa un calcio meraviglioso, Inzaghi top. Mou? Occhio che Roma…”

Intervenuto su Twitch in diretta alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di scudetto e di Inter dopo il successo di Roma

"Milan e Inter sono abituate a stare là, l'Atalanta, che fa il calcio più bello in assoluto, la metto sotto le altre tre. Quando stai in alto, è normale che ti vengano le vertigini. Per mille situazioni, metto le due milanesi e poi Atalanta-Napoli insieme. L'Inter fa un calcio meraviglioso, gioca bene. Fa il calcio moderno ed europeo, l'Atalanta lo fa da 5 anni, l'Inter ha intrapreso questa strada. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Non mi è piaciuto Mourinho, Roma adesso è una centrifuga, occhio. E certi giocatori, se li scarichi, poi non ti seguono più. Se sei il Mourinho dell'Inter, del Real Madrid, del Chelsea, quello che attirava su di sé l'attenzione e non sui campioni, allora è un conto. Adesso alla Roma non ci sono campioni, son tutti bravi ragazzi. Se li attacchi, come fai?"