«Per quanto riguarda la Nazionale preferivo uscire con la Croazia, poi il gol di Zaccagni ci ha illuso. La Nazionale è scarsa: dall'oggi al domani non nascono fenomeni e non abbiamo giocatori di livello. Donnarumma ha fatto tante parate e Calafiori ha fatto un'ottima gara con la Croazia, ma non sono fenomeni. Non si poteva fare di più. L'Italia, storicamente, non ha mai fatto calcio spettacolo, ma Spalletti ha fatto spettacolo in tanti club. È un genio, un allenatore fantastico, ma non può fare miracoli. Puoi giocare come vuoi ma non abbiamo qualità, idee di passaggio, non abbiamo uno contro uno. Scamacca con l'Atalanta aveva fatto bene, ha fatto zero gol. Nessuno ha fatto bene. In Italia si fanno tante polemiche su Spalletti ma mi chiedo perché parlano tutti. Abodi che ruolo interpreta quando dice che Spalletti non si prende le responsabilità? Lo ha fatto. Secondo me Abodi è spinto da chi pensa ci sia Allegri libero. Lui faceva tutt'altro e diventa Ministro dello Sport. I politici di solito fanno zero a zero, dicono due cose a destra e sinistra, ma lui non ha letto e sentito cosa ha detto Spalletti che si è preso la responsabilità. Si è preso la colpa. Grave che un ministro si possa svegliare la mattina e prendersela col CT».