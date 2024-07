Il prossimo 4 novembre si terrà l'Assemblea per la modifica dello statuto federale della FIGC. Il Consiglio federale ha anche deliberato lo slittamento dell'assemblea per l'elezione del presidente Figc, che era appunto fissata per lo stesso 4 novembre.

"Questo spostamento delle elezioni non cambia nulla ai fini della mia eventuale ricandidatura, noi rispetteremo l’emendamento Mulè, la mia riserva si scioglierà quando sarà finito il percorso con le nuove regole. Ho la sensazione però che si stia lavorando molto a livello aritmetico ma è un approccio superficiale a quelle che sono le esigenze reali del mondo del calcio. Non vedo tensioni nella nuova composizione numerica che verrà fuori, non è quello il problema, dobbiamo essere però convinti tutti che il calcio italiano non ha un problema di numeri, ma occorre che tutti diano un contributo per risolvere le varie problematiche".