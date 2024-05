Intervenuto sul canale "La Fiera del Calcio, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così della stagione della Juventus : "La posizione all'andata è stata una casualità, culo, tante partite gli sono andate bene perché non doveva vincerle: Gatti a Monza, con l'Atalanta doveva perdere.

Ha perso con l'Udinese che lotta per la retrocessione, ha preso 4 gol a Sassuolo, ha fatto partite indegne: lui non ha dato niente, ma Agnelli cosa pensava potesse dare Allegri? Era fermo a fare niente: lui ha avuto la squadra più forte insieme all'Inter, non ha fatto rendere nessuno al massimo e se n'è sempre sbattuto le palle del gioco ma voleva i trofei. E allora io chiedo: perché non hai lasciato sette mesi fa quando dopo due anni non hai vinto niente?".