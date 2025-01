A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così delle recenti difficoltà della Juventus: “Motta non è che è in ritardo, la Juve sta facendo male, io vedo questo. Ci sono degli alibi in generale, ma alla base, io parto dall’inizio. Lui e Giuntoli allineati? Allora le colpe sono al 50% di uno e al 50% dell’altro nella costruzione della squadra.

Poi gioca senza centravanti, Vlahovic è inguardabile, Douglas Luiz non so cosa sta combinando… La Juve ha speso 100 milioni per due giocatori in estate, non scordiamolo. E Kalulu faceva la panchina al Milan, ora si vedono le qualità, sta facendo i disastri ogni partita. All’inizio faceva bene perché c’era Bremer.