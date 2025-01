"Nel calcio e nella comunicazione ci sono tante cose inaspettate, le devi saper ricevere da uomo. Ci siamo fermati, abbiamo riflettuto e abbiamo fatto leva sulla nostra amicizia, vogliamo rispettare il calcio, per noi è sacro, abbiamo iniziato un percorso che fa 5 mesi oggi, ce ne abbiamo messo 7 precedentemente prima di cominciare. Dopo un mese dal nostro inizio, abbiamo avuto delle possibilità di partnership, abbiamo parlato noi tre, perché noi ci muoviamo insieme, uniti e condividiamo tutto, con grandi aziende e delle holding importanti che avrebbero assecondato, avvicinato il nostro percorso. Delle cose non sono andate in porto, Urban Vision, con lungimiranza e ambizione, ci ha chiesto di poterci incontrare per sviluppare un discorso per irrompere del mondo dell'editoria coinvolgendoci come riferimento sportivo e calcistico per fare un percorso innovativo, che potesse uscire dal telefono usando nuove forme di comunicazione, per andare nei centri cittadini, nelle piazze"