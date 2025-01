"Il lavoro è serio, è in ritardo, rischia la qualificazione in Champions perché ha squadre davanti e il calendario è anche duro. La qualificazione va conquistata sul campo. Ma poi se dico che ha inventato Savona, Mbangula, ha messo Yildiz laterale, ci sono cose fatte bene e altre male. Mi fido della persona, vedo cose buone e poi mi stacco dal discorso Motta e condivido una riflessione: non so che carriera farà Thiago ma è possibile pensare al cambiamento di Thiago?"

"La Juve finirà il quinto anno senza vincere lo scudetto, Thiago risponderà per il suo anno, tre di Allegri e uno di Pirlo. Sarri, che lo aveva vinto, non è stato visto bene, non lo ha voluto più nessuno, lo hanno bocciato tutti, presenti ed assenti. Non è stato amato dalla piazza, eppure ha vinto. Ci rendiamo conto che la Juve è stata ridimensionata. I fallimenti calcistici che non hanno portato consensi e risultati e quindi possibilità di mantenere un certo tipo di livello, hanno costretto a ridimensionare a livello di ingaggi. La Juve ha speso quasi 200 mln, a lui voglio dare quest'anno per capire e migliorare e costruire una squadra sua come idea e mentalità, approccio e tenuta. Dopo l'anno prossimo dovrà rendere conto, non convinco nessuno"