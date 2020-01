Cassano: “Il gol all’Inter il momento più bello della mia vita. Juve? Una volta Moggi…”

Nel corso di uno speciale a lui dedicato su Roma TV, Antonio Cassano è tornato sul gol segnato all’Inter quando da giovanissimo vestiva la maglia del Bari: “Penso che sia stato il momento più bello della mia vita quel gol all’Inter. Avevo sbagliato molti gol, poi Perrotta con l’unico lancio buono della sua vita mi ha trovato, ho segnato e la mia vita è cambiata totalmente”.

Sul possibile trasferimento alla Juventus – “Io mi ricordo che dovevo andare alla Juve, avevo l’appuntamento con Moggi ad Avellino. Quella sera però Baldini aveva chiamato il mio procuratore e gli disse che la Roma era interessata a me e Capello voleva parlarmi. All’epoca il mio idolo era Totti e per me è ancora oggi il giocatore più forte della storia italiana. Quando l’ho saputo ho detto che Moggi poteva aspettare ad Avellino, io sarei andato alla Roma”, riporta TMW.