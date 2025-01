Se uno viene dalla Luna e vede Mbangula si chiede: questo quanto guadagna, ha toccato 50 palloni. Leao inguardabile. Theo, Tomori e Leao stanno rendendo meno? Sono sopravvalutati: Leao tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Theo Hernandez, il Real se è così bravo non lo dà al Milan, ma non è questo fenomeno. Tomori ha fatto panchina e tribuna al Chelsea. Serve la leadership, se mi chiedi con chi vai in guerra calcistica chi scegli? Gattuso. Quando c'erano i problemi, lui li risolveva con l'atteggiamento, attaccava al muro qualcuno. Faceva i fatti. Oggi il Milan se va in difficoltà è una squadra morta. Theo, Leao e Tomori hanno rotto il cazzo a Fonseca, ma la realtà è questa: stanno facendo cagare. Tra prima e adesso non c'è differenza. Qualcuno si deve prendere le responsabilità. Sono sei anni che prende soldi, fa il rapper, risponde a me ma non fa la differenza. McKennie lo ha attaccato 50 volte. Perché ora corri indietro e con Fonseca no? Lo hai fatto in cattiva fede. Conceicao è un Simone, arroccato, carattere. Diverso da Fonseca. Mi ricordo solo il secondo tempo di reazione con la Juve e 25' con l'Inter. Col Como non meritavi, col Cagliari hai pareggiato, hai perso con la Juve in difficoltà. Più di qualche mela marcia è nello spogliatoio, spero che qualcuno appenda qualche giocatore al muro. Parlano tutti, bisogna tirare fuori i coglioni e se non li avete a casa, via. Fate giocare i ragazzini.