"Il Milan poteva perdere 5-0 con la Juve e una squadra come l'Inter in vantaggio 2-0 non si fa riprendere. Parto dalla partita, il Milan meritava di vincere, errore di Maignan. A lungo andare voglio vedere il lavoro di Conceicao. In Arabia ha vinto di impulso. Poteva perdere sia con Juve e Inter. Non capisco quando parla, ha parlato così di Leao per spronarlo. Non posso pensare che Conceicao ha giocato con ali forti come Figo... In Nazionale ha fatto sempre panchina, al Milan sono sei anni... Esclusi i mesi in cui c'era Ibra, ma ha sempre fatto questo. Quando dico che è farlocco e non ha l'idea di gioco... Quando gli chiudi lo spazio, lui butta la palla sul secondo palo. Non sa dare palla, non sa vedere il passaggio, non dà l'uno due, non sa calciare, ha questa velocità che quando si aprono gli spazi buttano palla avanti e non lo prendi. Poi sbaglia il tiro, sbaglia l'assist, non sa tirare. Ronaldo non mi piaceva, ma faceva 70 gol a stagione. Faccio un paragone: merda e cioccolato".