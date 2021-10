Cassano: “Lukaku? Non basta fare gol ad Andorra e Liechtenstein, quando conta fa fatica”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha commentato così le recenti prestazioni in Nazionale di Lukaku

"Lukaku fa fatica nelle competizioni importanti, Mondiali ed Europei fa fatica. I Messi, i Ronaldo, i Benzema fanno la differenza, lui fa fatica ed è un dato di fatto. Gol in Nations League alla Francia? Conta poco, i numeri poi devono fare la differenza. Se sei un attaccante di status mondiale, devi andare in Nazionale e segnare, non solo contro Liechtenstein, Andorra. Quanti gol ha fatto contro le top 6/7 Nazionali? Quando era all'Everton, aveva il 4 o 5% di gol segnati alle big. Quando arrivi lì lì quando conta, poi lui non fa mai niente".