Cassano: “Nations League? Belle partite ma è una competizione che non serve a un c…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sulla Nations League

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sulla Nations League:

"La Nations League? Belle partite ma è una competizione che non serve a un c... Courtois ha estremizzato il problema ma è la verità che non servono a niente".