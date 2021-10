Cassano: “Lukaku sta faticando ma Conte non si deve azzardare a dire che Tuchel…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Romelu Lukaku al Chelsea

"Lukaku sta facendo fatica, si aggrappa al difensore e sono i compagni che vanno a cercarlo. Tuchel non deve imparare da Conte come far giocare Lukaku, un allenatore non deve azzardarsi a dire cose del genere, ad uno che ha vinto quello che ha vinto. Tuchel però poteva prendere tutti i tipi di attaccanti ma Lukaku non c'entra niente con la sua idea di gioco, al PSG, al Dortmund aveva attaccanti diversi. Quando giochi con Conte a 50 metri dalla porta è facile, e poi giocare in Italia è un'altra cosa, in Inghilterra ci sono animali che difendono, in Inghilterra fa fatica perché Lukaku non ha quel tipo di caratteristiche. Il Chelsea si sta snaturando per far sì che Lukaku entri in gioco, è Lukaku che deve seguire l'idea del Chelsea ma non ha le caratteristiche che vuole Tuchel".