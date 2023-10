Cassano: “Genoa-Milan? Mano netta di Pulisic, scandaloso: è malafede”

L’ex attaccante Antonio Cassano non ha dubbi sul mani di Pulisic in Genoa-Milan: "Scandaloso, questa è malafede"

Alla Bobo TV, l’ex attaccante Antonio Cassano non ha dubbi sul mani di Pulisic in Genoa-Milan. “Era fallo di mano, ma in Italia va tutto al contrario. L’arbitro non ha colpe, ma il Var? Fallo di mano clamoroso, perché ogni volta succede contro le big? Dove è scritto che il Genoa che fa una grande partita non debba portare a casa punti? Una merdata, io parlo di cattiva fede del Var, le telecamere ci sono e quella è mano. È scandaloso. Il Var fa schifo, se c’è cattiva fede così… va abolito”, le sue dichiarazioni.