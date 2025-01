Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato sulla sconfitta della Juve in casa del Napoli. L'ex giocatore mette nel mirino Thiago Motta. "Nel secondo tempo è stato disintegrato sotto tutti i punti di vista. Sta facendo male a livello di risultati, la Juve non sta facendo una buona stagione. Quest'anno, escluso i ragazzini, stanno facendo male tutti e questo significa che l'allenatore non ha attecchito, non ha migliorato nessuno, anzi stai deprezzando tanti giocatori. Ci sono tre giocatori che lui sta disintegrando".