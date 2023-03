Cassano: “Mourinho di male in peggio, gente non è stupida. Calcio italiano una m…”

L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del ko della Roma contro la Lazio nel derby e di José Mourinho in particolare

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del ko della Roma contro la Lazio nel derby: “Mourinho sta facendo di male in peggio, ma la gente non è stupida. Solo risse, buttarsi a terra, cartellini, di cosa parliamo? Questo è il calcio italiano che mi fa vergognare, una merda.