Cassano sul PSG: “Perché Campos non allestisce una squadra decente? Fa il fenomeno ma…”

"Faccio nomi e cognomi: Campos. Invece di fare il buffone e il fenomeno e andare in panchina, per quale motivo non allestisce una squadra decente? Ok prendi i più forti al mondo in attacco, ma vuoi allestire una squadra decente? Sulla carta il Bayern parte sconfitto, il campo l'ha ribaltato il verdetto. Invece di fare il fenomeno, Campos deve dare risposte. Sceglie l'allenatore di fiducia che ha vinto un campionato con il Lille ma lo ha vinto pure il Leicester. Pochettino al PSG aveva fatto un lavoro eccezionale, Galtier sta facendo cagare ed è giusto perché hanno fatto i fenomeni: doveva passare il girone come primo, ora te ne vai a casa ed è giusto. Il disastro è di Campos e Galtier"