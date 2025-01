Il Napoli sta facendo bene: via Osimhen, prendi Lukaku, prendi Neres da un altro campionato, Buongiorno tre mesi fermo. Rimarcherei molto il grande lavoro fatto da Conte, l'Inter la più forte e vincerà... mi tocco, ma non si sa mai. Quando è rimasta attaccata, col Milan poi ha vinto il Milan. Queste due partite di Champions deve chiudere la qualificazione. Momento complicato, non posso sottolineare una squadra che è talmente più forte. E hai ancora da giocare a Napoli, non pensavo che a fine gennaio il Napoli sarebbe stato davanti. Pensavo a un'Inter a +5,+6. Qualche difficoltà l'ha avuta. Se il Napoli te lo porti dietro a marzo aprile, poi ne vediamo delle belle. Conte ha inculcato a tutti da inizio stagione che possono vincere lo scudetto, poi parla di quarto posto. Se è avanti a marzo aprile col cazzo che lo sorpassi. Era avvelenato l'altro giorno".