Cassano: “Scandalo Rabiot, la prende di mano. Rocchi si vergogni: c’è malafede oppure…”

"Se dovessi vedere Rocchi, lo insulterei: la responsabilità la do a lui, il capo dell'AIA. Sono affezionato alla Samp: ora è quasi in Serie B ma è stato scandaloso, hanno fatto vedere mezzo replay e anche lì si vede che Rabiot la tocca di mano e si scusa. E' scandaloso, non do colpe alla Juve. Ma è uno scandalo, è colpa del VAR. Hanno fatto vedere mezzo replay, Rocchi si deve vergognare. Il VAR mi fa schifo, anche con la tecnologia fanno questi errori. Allora devo pensare che sono in malafede o prendono per il culo. Rocchi è il responsabile"