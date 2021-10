Cassano su Sanchez: “Chi lo critica è incompetente: assist allucinante, se trova la forma…”

Intervenuto su Twitch in diretta alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Alexis Sanchez, protagonista ad Empoli

"Assist di una difficoltà allucinante, devi avere una sensibilità che hai nella mano. Nello stretto, si è girato velocemente e gliel'ha messo sulla testa. Chi parla male di Sanchez, è incompetente. Si deve sciacquare la bocca, ha giocato nel grande Barcellona, ha vinto 2 Cope America da protagonista, ha una qualità incredibile. In Italia sentiamo sempre le solite cose, sempre la solita manfrina. Se gli fai fare 3 partite di fila a Sanchez e prende la forma, vince le partite da solo. L'Empoli ha fatto una bella partita, l'Inter è andata in vantaggio con una giocata clamorosa. Fallo su Pinamonti? Per me non è rigore, ma se dai quello di Dumfries devi dare anche questo. Ma l'Inter ha giocato bene, l'ha gestita nel modo giusto, non come all'inizio che tritava gli avversari. Lautaro sta avendo qualche difficoltà a livello fisico ma ci sta, l'Inter a me piace, ha fatto una buona partita, ha vinto meritatamente. Anche se è a -7, l'Inter la metto tra le sole candidate per lo scudetto".