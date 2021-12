Cassano su Sanchez: “L’attaccante più forte della Serie A, follia discuterlo”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Alexis Sanchez

"Avete visto il ragazzino numero 7 dell'Inter? Ha fatto vedere come si gioca a calcio. Come si fa a scrivere che Sanchez deve dimostrare di essere il più pagato all'Inter? Non si giudica un super super campione, dove ha giocato ha sempre fatto bene. Non si toccano i soldi poi. Non posso pensare che Sanchez sia un panchinaro, se metti Dzeko-Sanchez o Dzeko-Lautaro non cambia niente. L'attaccante più forte della Serie A, in assoluto, come qualità e in assoluto. Mettere in discussione Sanchez è follia".