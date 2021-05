Cassano: “Scudetto Inter? Il simbolo è Eriksen. Ecco la partita della svolta”

Anche Antonio Cassano si è espresso sullo scudetto appena vinto dall'Inter di Antonio Conte. Ecco le parole dell'ex attaccante nerazzurro

GIOCATORE SIMBOLO - "Il giocatore simbolo dello scudetto dell'Inter? Eriksen. Fino a gennaio, era scartato. Inter-Lazio è stata la partita della svolta, in cui Eriksen è stato titolare. Da lì, lui e Perisic hanno dato il cambio di passo. La squadra ha iniziato ad avere qualcosa in più a livello di qualità".

MERITI O DEMERITI? "Brava l'Inter perché ha vinto, non è mai semplice. Ma, se andiamo a vedere nello specifico, ci sono situazioni che mi lasciano il dubbio. Merito dell'Inter? Ho dei dubbi. Per me ci sono dei demeriti di Juventus e Milan. I nerazzurri hanno avuto continuità, questo sì".