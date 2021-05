Inter, la vittoria di Oriali: “Ad Appiano comanda lui”. Il futuro? Ecco le sue intenzioni

E' anche la sua vittoria. "Il re di Appiano", come lo chiama qualcuno. L'uomo ovunque, sempre capace di mettere insieme i pezzi

E' anche la sua vittoria. "Il re di Appiano", come lo chiama qualcuno. L'uomo ovunque, sempre capace di mettere insieme i pezzi, di fungere da collante tra dirigenza e squadra, di essere una spalla fedele per Antonio Conte e, soprattutto, per rappresentare al meglio i valori e la storia dell'Inter . Questo scudetto è anche la vittoria di Lele Oriali:

"Oriali anche oggi - si legge su Gazzetta.it - era ad Appiano, nella casa nerazzurra di cui è padrone (...). Oriali è un dirigente a tutti gli effetti, rappresenta la società ad Appiano, definisce le linee guida su comportamenti, disciplina, multe. Con lo stesso Conte le discussioni e gli scontri non sono mancati. Perché Oriali non è un signorsì, altrimenti non sarebbe Oriali e non servirebbe un granché. Oriali è quello che ti dice in faccia le cose scomode. Se poi tu sei sveglio, capisci che lo fa per il tuo bene. E per quello dell'Inter".