Cassano: “Scudetto Napoli, Spalletti ha fatto qualcosa di unico nella storia”

"Finalmente il Napoli è diventato campione d'Italia ma oltre che campione d'Italia per è diventato campione del mondo perché il mondo ha seguito con attenzione la realtà Napoli per quello che ha creato Spalletti: è partito con una buona squadra, non aveva una Ferrari che andava a 300 km/h, ha avuto a disposizione una buona macchina e l'ha fatta rendere a 350 km/h. Ha fatto un miracolo clamoroso, un qualcosa di unico nella storia del calcio italiano"

"Oltre ad aver vinto con 5 giornate d'anticipo, anche se il campionato era già finito due mesi fa, Spalletti ha fatto un calcio bellissimo, meraviglioso in Italia e in Europa. In Italia non si era mai visto una roba del genere: Sarri ha fatto un buon calcio ma non ha vinto niente. Il Napoli aveva tanti punti interrogativi, meriti a Spalletti che ha creato una macchina perfetta con qualità estetica impressionante, solo il City e il Bayern hanno giocato come il Napoli. Chapeau a Spalletti, i ragazzi hanno fatto un miracolo"