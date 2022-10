Cassano: “Panchina Samp? Stankovic ha gli attributi e li tira fuori. Io vorrei che…”

Antonio Cassano si e' espresso sul cambio di panchina della Sampdoria, sicuro che ai blucerchiati serva un "tecnico di polso". L'ex attaccante vede bene Stankovic, anche se preferirebbe De Rossi come dichiarato su Bobo Tv: "Deki (Stankovic, ndr) e' un serbo, ha gli attributi e li tira fuori, poi non so come allena ma sicuro ci vuole uno che attacca la gente al muro".