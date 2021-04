Cassano: “Se Laporta e Perez mettessero ora i soldi come han fatto Moratti e Berlusconi…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della Superlega

"Il problema grande è dei disastri delle società, non puoi dare la colpa a FIFA e UEFA. Per la pandemia non puoi dare loro le colpe, il Real, il Barça, la Juve, con tutti i soldi che prendono, hanno 500/600 mln di debiti, non li ho fatti io. Il problema è delle società, Ceferin sta facendo tornare nel proprio giardino tutti quanti ma non ha perdonato solo Agnelli, ci va giù duro".