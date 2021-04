Superlega, Ceferin: “Juve, Milan, Real e Barça decidano. Non potranno giocare la CL se…”

Intervenuto ai microfoni di Associated Press, il presidente della UEFA Ceferin ha avvertito i 4 club ancora appartenenti alla Superlega

Sebbene il progetto Superlega sia di fatto imploso in settimana per via dell'abbandono di diverse squadre, Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan non hanno ancora abbandonato l'idea della Superlega e ciò potrebbe "causare alcune conseguenze" come dichiarato da Ceferin. "E' cristallino che i club in questione debbano decidere se restare nella Superlega o essere club europei", ha detto il presidente dell'UEFA all'agenzia Associated Press. "Se diranno che vorranno rimanere nella Superlega, non potranno giocare la Champions League sicuramente e, nel caso, potranno giocare nel loro torneo".