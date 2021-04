Cassano: “Superlega? Follia, in 12 non comandano l’Europa. Gravina cacci Juve, Milan e Inter”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così dell'ipotesi Superlega

"Superlega? Non sta né in cielo né in terra. Inconcepibile che vogliono fare un campionato a sè. Il problema è il business? Questi grandi potente devono capire che il calcio è della gente, di noi che amiamo il calcio. Anche le piccole fanno da contorno importante, chiederei alla mia FIGC: Juve, Milan e Inter fuori, tutti e 3. Fate un campionato tra di voi, i giocatori mai più in Nazionale e non rompete i c... a noi. Queste potenze devono capire che non comandano loro, Gravina si deve mettere di traverso e deve mettere queste squadre fuori dal campionato. 12 squadre decidono, quante altre ci sono in Europa? Milioni di squadre e miliardi di tifosi. Il calcio è nato 150 anni fa, rispetto per il calcio e non gli ultimi 10. Non ha una logica quello che stanno facendo, 12 squadre non comandano l'Europa intera. Devo far capire a chi ama il calcio che la favola Atalanta o la favola Samp anni fa o il Leicester è possibile. Questa è una follia senza senso".