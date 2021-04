Cassano: “Inter migliorata? Mi fate incazzare: non fa 3 passaggi, gioca davanti la porta”

Le dichiarazioni di Antonio Cassano, ex attaccante dell'Inter, nel corso della 'Bobo Tv' sui nerazzurri di Antonio Conte

"Se parliamo di Manchester City, del Barcellona, non possiamo parlare dell'Inter, che fa il 26% di possesso palla. L'Inter fa queste partite da un anno e mezzo, da quando c'è Conte. Inter bella con Milan e Juve? Puoi fare anche 4 o 5 partite decenti. L'idea è fare la partita davanti la sua porta, poi butta la palla avanti. L'Inter non fa tre passaggi di fila, fa corsa continua. Adesso è migliorata cosa? Mi fate incazzare. L'Inter è un anno e mezzo che fa quello che ha fatto il Dortmund, palla lunga a Lukaku e via. Sai perché gioca bene l'Inter negli ultimi mesi? Perché gioca Eriksen. Mourinho? Non mi piaceva".