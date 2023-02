Cassano: “Fossi presidente dell’Inter via Marotta e via Inzaghi. Vado su De Zerbi o Italiano”

"Il problema più grande è l'allenatore. Vinci col Porto, col Milan, perché i giocatori si motivano da soli. L'allenatore non è all'altezza di allenare una squadra forte per vincere. Ha tante carenze, gli manca sempre qualcosa. Ha un modo standard per giocare. La Juve e l'Inter di gran lunga sono le squadre più forte. Inzaghi ha in mano una Ferrari e la fa andare in seconda, Spalletti ha in mano un'Audi e la fa andare a mille all'ora. Inzaghi continua ad andare su una via che non ti porta a nulla. Calhanoglu non l'ha scoperto Inzaghi ma noi qui. Non riesce a motivare, a dare qualcosa in più. nel calcio moderno l'allenatore deve dare qualcosa in più. Il vento la pioggia, non siamo concentrati, sono cagate. Marotta dovrebbe evitare di parlare che quando parla spara cazzate oppure arriva giugno e gli dà il benservito e lo mandi via. Non posso pensare che vince un'altra Coppa Italia e si parla di percorso positivo. Lo scorso anno ha perso lo scudetto col Milan, quest'anno il Napoli. Solo se mi porta la Champions non lo cambio. Altrimenti va mandato via. Lui non sa allenare una super squadra portandola a vincere. Conte dove va vince, Mourinho Simeone la stessa cosa".