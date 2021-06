Inter, Tommaso Cassissa fa visita alla sede: svelato un indizio della maglia 2021-22?

Nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione si è visto quest'oggi Tommaso Cassissa, noto YouTuber genovese

Nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione si è visto quest'oggi Tommaso Cassissa, noto YouTuber genovese: "Finalmente posso mostrarvi per intero camera mia", il commento divertito di Cassissa nella Trophy Room del club nerazzurro. Senza volerlo, però, lo stesso tifoso interista potrebbe aver svelato un indizio importante relativamente alla prossima prima maglia della squadra di Simone Inzaghi. Come si può notare in alto sullo sfondo, infatti, appare una striscia nerazzurra con la fantasia a squame del serpente, più volte indicato come prossimo tema della prima maglia. Sarà davvero così? Ecco le immagini del post: