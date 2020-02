Intervenuto ai microfoni de La Dernière Heure, Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, ha parlato così del suo futuro: “Voglio finire la stagione alla grande e dopo l’Europeo vedremo. Non sarebbe male restare se ci qualificassimo per la Champions League anche quest’anno. Non so quali squadre mi contatteranno, vedremo. L’Inghilterra mi ha sempre attirato, ma quando una squadra come l’Inter o il Napoli bussa alla porta… Quelle sono grandi squadre”.