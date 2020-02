Mercato, Marotta sogna Milinkovic-Savic. Inter, da prendere la decisione più difficile

L’Inter è a caccia del colpo grosso a centrocampo per la prossima stagione. E, come spiega Il Giorno, l’obiettivo dell’ad nerazzurro Beppe Marotta resta Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol vittoria della Lazio proprio contro la Beneamata. Ma, secondo Il Giorno, l’affare non è per nulla semplice: “In mezzo al campo il sogno mai sopito di Marotta è quello di acquistare Milinkovic-Savic, ma la stagione in corso potrebbe spingere Lotito ad alzare ulteriormente una posta già oggi a tre cifre. Investimenti pesanti, per i quali serve spedire qualcuno altrove, a partire da Icardi. Se il Psg dovesse decidere di non riscattare il giocatore, per un qualsiasi motivo, bisognerebbe prendere una decisione difficile: cedere alle lusinghe della Juventus per poter avere capacità di spesa oppure aspettare nuovi acquirenti e rischiare di non centrare gli obiettivi prefissati?“