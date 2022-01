Castagner: “Inter, il segreto è Inzaghi. Simone un maestro di tattica. La Supercoppa…”

Il tecnico elogia Simone Inzaghi e parla della lotta scudetto con i nerazzurri in corsa insieme al Milan

Intervistato da DerbyDerbyDerby.it, Ilario Castagner ha parlato dell'entusiasmante lotta scudetto. Dopo la vittoria contro la Lazio, l'Inter, che ha una partita in meno, si è ripresa il primo posto scavalcando il Milan. L'allenatore non è stupito dal cammino dei nerazzurri: "No, sempre convinto fossero la squadra più forte. Il segreto è l’allenatore, Simone Inzaghi. E’ un maestro di tattica. A Roma, con la Lazio, lo ha dimostrato per lungo e largo. Ora è il suo momento".