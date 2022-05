Castan: “Mourinho un vincente, cambierà la Roma. Ha fatto la storia del calcio”

Le parole dell'ex giallorosso: "Sta dimostrando di essere in grado, e alla grande, di tirare fuori il meglio da tutta la rosa. Non è da tutti“

Intervenuto ai microfoni di Leggo, Leandro Castan, ex difensore della Roma, ha parlato così di Jose Mourinho e della sua esperienza in giallorosso: “Se riuscirà a cambiare la Roma? Lo farà, è un vincente che ha fatto la storia del calcio. Sta dimostrando di essere in grado, e alla grande, di tirare fuori il meglio da tutta la rosa. Non è da tutti“.