Castellacci: “Proponiamo il green pass per gli agonisti. La riapertura degli stadi…”

Lo storico medico della Nazionale Italiana dice la sua sulla questione vaccini per i giocatori della Serie A

Intervenuto ai microfoni di sport-lab.it, Enrico Castellacci, medico storico della Nazionale Italiana e attuale presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (LAMICA), dice la sua sulla questione vaccini per i giocatori della Serie A. "Proponiamo il green pass per gli agonisti. Non so se sia una decisione che si può prendere a livello federale o ad un livello più alto, ma questo permetterebbe di circoscrivere ciò che ora sta succedendo in cluster come Spezia ed Empoli".