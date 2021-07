Costa: “Il calcio chiede giustamente di riaprire gli stadi, mi auguro che i campioni…”

Quanto accaduto nello Spezia Calcio non è piaciuto al sottosegretario della Salute, che ha invitato i giocatori e i campioni di calcio a fare da testimonial per la campagna vaccini.

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio 1 dell'importanza dei vaccini e lo ha fatto in relazione ai giocatori che hanno il dovere di fare da testimonial: "In un contesto dove il calcio giustamente chiede alla politica di pensare a riaprire gli stadi, e dove noi abbiamo previsto l'introduzione del Green pass e contestualmente una capienza del 50%, mi augurerei che il calcio, i giocatori, i campioni facciano da testimonial. Coloro che oggi fanno sport ad alti livelli "e hanno un seguito, è giusto che siano i primi a dare il buon esempio. Quando vedo giocatori che invece non si vaccinano, come è successo nello Spezia Calcio, credo che queste siano davvero brutte pagine. Mi auguro ci sia un ripensamento. Mi auguro che i campioni diano il buon esempio anche in questa occasione. Perché una loro parola, una loro posizione, potrebbe smuovere sensibilità e far capire quanto è importante vaccinarci".