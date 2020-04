Ripresa Serie A, Castellacci: “Non sarà facile, sento molti medici preoccupati. Temo che…”

Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione medici italiani di calcio, ha parlato al Corriere della Sera in merito alla possibile ripresa della Serie A:

“Non sarà facile. Stiamo aspettando le linee guida della commissione Figc di mercoledì, ma temo che alcune direttive non sarà facile metterle in pratica soprattutto in serie B e C. Sento molti medici preoccupati”.

GIOCARE D’ESTATE – “D’estate si può giocare, Mondiali e Europei lo dimostrano. Però, dopo tutto quello che è successo e una sosta così lunga, servono controlli accurati e 3 settimane di preparazione”