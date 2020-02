Castellazzi: “Inter compatta, Sanchez mi è piaciuto molto. Con la Juventus…”

Luca Castellazzi, intervenuto a Inter TV, ha commentato la prestazione dell’Inter di Conte contro il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco l’analisi dell’ex portiere nerazzurro in merito alla qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale della competizione:

“Il gol del Ludogorets è stato un po’ una doccia fredda, ma la squadra è comunque rimasta connessa e ha saputo subito reagire, creando tanto. Nella ripresa ha gestito il possesso palla, fermo restando che ha anche colpito dei pali. Sorteggio? Ci sono squadre di grande fascino, come Rangers, Manchester United. Moses? Ha giocato una partita ordinata, ha saputo destreggiarsi anche nella novità tattica del 4-4-2 disegnato da Conte. Sa prendersi le responsabilità, non ha paura di puntare l’uomo. Sanchez? L’intesa con Lukaku è un bel segnale, non giocavano così tanto insieme da un po’ e invece si sono trovati. Mi è piaciuto molto, si vedeva che voleva essere protagonista. Eriksen si accentrava spesso, può essere una buona soluzione per lasciare spazio agli esterni e per liberare il suo tiro in posizione centrale. La formazione per Torino? Probabilmente ne vedremo pochi a Torino di quelli di stasera (ieri, ndr)“.

(Fonte: Inter TV)