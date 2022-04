Castellazzi: “Inter, scudetto perso per colpa di Radu? Sciocchezze. Su Onana dico…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Castellazzi, ex portiere dell'Inter, ha commentato l'errore di Ionut Radu

Da ex portiere, cosa può provare oggi Radu?

"Starà malissimo, è inevitabile, posso immaginare bene e mi dispiace tantissimo. Quello di Bologna è un episodio che resterà nella testa, sia la sua che quella dei tifosi. Non tanto per l’errore, ma per il momento e il risultato finale. Alla luce di come sono andate le cose, il suo errore viene visto con un’altra prospettiva e assume un’altra dimensione".

L’Inter rischia di pagare il k.o. di Bologna con lo scudetto. Radu cosa rischia?

"Non ne farei un dramma, nel senso che quello di Radu resta un semplice errore tecnico che può capitare a chiunque. Non credo che la dirigenza o il tecnico possano cambiare le loro valutazioni su Radu in base all’errore di ieri, sarebbe assurdo. Dopodiché, dire che l’Inter può perdere lo scudetto per l’errore di Radu è eccessivo e sbagliato, una sciocchezza. L’Inter ha perso punti anche in altre occasioni".

Come vede il possibile, futuro ballottaggio Handa-Onana?

"Onana è un portiere moderno, sa giocare bene anche con i piedi e interpretarli ruolo in maniera moderna. Ha anche grandi doti atletiche e può senz’altro fare bene. Ma è importante capire come collocare Handanovic. Non spetta a me dirlo, ma Handanovic è anche un uomo spogliatoio, è un leader, la sua presenza è importante. Uno può essere protagonista anche giocando solo 15 partite all’anno. L’ideale sarebbe un inserimento graduale di Onana, Handanovic penso sia un elemento su cui puntare anche il prossimo anno".